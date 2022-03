Die Studie beweist zwar nicht, dass Ozonwerte depressive Symptome verursachen, aber sie zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt. Manczak zufolge könnten außer Ozon auch noch andere Komponenten der Luftverschmutzung eine Rolle spielen. Ist die Luft nur in bestimmten Regionen schlecht, bedeutet das Manczak zufolge, dass deren Bevölkerung potentiell schlechtere Karten hat, was die Gesundheit angeht, körperlich wie seelisch. Die Gemeinden sollten daher auch Möglichkeiten zur Verringerung der Ozonbelastung in Betracht ziehen: Man könnte Sportveranstaltungen statt unter freiem Himmel auch in geschlossenen Räumen veranstalten, den Autoverkehr bei Ozon-Spitzenzeiten einschränken. Der Forscherin zufolge braucht es strengere staatliche Luftqualitätsnormen und strengere Vorschriften für Industriebetriebe.

Strengere Werte für Industrie-Ausstöße kämen der Gesundheit, körperlich wie seelisch zugute. Bildrechte: PantherMedia/Kristina Rogic