Es gibt viele Gründe, sich gegen ein eigenes Kind zu entscheiden. In einer Befragung der Stiftung für Zukunftsfragen ist mit 52 Prozent das häufigste Argument, dass eigener Nachwuchs Geld kostet. Vor zehn Jahren noch war der Spitzenreiter mit 61 Prozent die Sorge, die eigene Freiheit aufgeben zu müssen. Diese Bedenken haben aktuell nur noch knapp die Hälfte der Befragten. Ebenso viele Befragte sehen ihre Karriere gefährdet oder können sich nicht vorstellen, wie Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren sind. Die persönliche Freiheit ist 45 Prozent der Befragten wichtiger als ein Kind. Vor allem Männer möchten finanzielle und persönlich frei sein.

Sorgen bleiben der Hauptgrund dafür, kein Kind haben zu wollen: Die Sorge ums Geld und die Arbeit, Bedenken, den richtigen Partner zu finden und sich möglicherweise zu trennen, die Frage, ob man dem Nachwuchs eine gesicherte Zukunft bieten kann. Doch in allen Bereichen nimmt die Angst messbar ab, denn es gibt heute weit mehr Angebote für Familien als 2010. Die Kinderbetreuung wurde ausgebaut und erfährt mehr Akzeptanz. Außerdem bieten viele Unternehmen selbst Kinderbetreuung an. Es gibt flexible Arbeitszeitmodelle und sogar Führungspositionen werden in Teilzeit ermöglicht. Staatliche Unterstützungsangebote wie Elterngeld, Zuschuss zu den Kita-Gebühren und das Kindergeld wurden angepasst. Die Studie führt auch die Verfügbarkeit von digitalen Partnerbörsen ins Feld, die den Weg zur Familiengründung zusätzlich ebnen.