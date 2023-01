So mancher Büromensch kennt das: Der Arbeitstag war schön, was zu erledigen war, ist erledigt, die Arbeit hat Spaß gemacht, und trotzdem eilt man heim wie angestochen, bis man realisiert was los ist: Die Blase drückt! Oder: Man hat Hunger, weil man zwischendurch nichts gegessen hat. Auf dem Heimweg sinniert man darüber nach, wie man es besser machen könnte. Ein langer Spaziergang zwischendurch. Zu Kollegen gehen, statt sie anzurufen, falls sich nicht alle ins Homeoffice verkrochen haben. Sportübungen zwischendurch? Mediziner warnen schon lange, dass zu viel Sitzen ein richtiger Krankmacher sein kann, und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes erhöht. Aber wie geht es nun am besten? Die jüngste Forschung dazu empfiehlt: pro halbe Stunde 5 Minuten gehen.