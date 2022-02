Dr. Rahimi veränderte das Ausgangsmaterial so, dass es Elektronen abgeben konnte, was zu einem messbaren Stromfluss führte. Die Forschenden testeten die neuartige Messmethode in zwei Schritten: mit einer glukosehaltigen Lösung sowie mit drei verschiedenen Blutproben.



"Beide Tests erwiesen sich als langzeitstabil", so Prof. Joseph. "Das heißt, sie ergaben über den Zeitraum von einem Monat dasselbe Messergebnis. Als Sensor wäre das Material also wiederverwendbar." Bis zu einer möglichen Anwendung in Diabetes-Teststreifen muss das neuartige Sensormaterial weitere Tests sowie klinisch-pharmakologische Studien durchlaufen.