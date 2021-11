Für das Forschungsprojekt Neuropath iA werden noch 300 Teilnehmende gesucht. Interessierte sollten im Alter von 18 bis 80 Jahren sein, eine Schuhgröße von 36 bis 46 tragen und nicht an Fußveränderungen und akuten Erkrankungen leiden. Die Untersuchungen finden an der Universitätsmedizin in Magdeburg statt. Die Fahrtkosten können erstattet werden.



Neben dem Bewegungsspiel erfolgen eine ärztliche Untersuchung aller Nervenfunktionen sowie eine Testung der kognitiven Funktionen. Ein Fragebogen ist ebenfalls auszufüllen. Die Auswertung der Spielergebnisse wird den Studienteilnehmenden unmittelbar mitgeteilt und mit Untersuchungsbefunden der Ärzt*innen verglichen.



Kontakt:

Claudia Piehler

Studienzentrum der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und Endokrinologie am Universitätsklinikum Magdeburg



Telefon: 0391 67 21745

E-Mail: claudia.piehler@med.ovgu.de