Wer mit Diabetes lebt, kennt das: Herkömmliches Insulin wirkt meistens nach etwa zwanzig Minuten und entfaltet seine stärkste Wirkung ungefähr eine Stunde nach der Spritze. Bis das Hormon abgebaut ist, kann es drei bis vier Stunden dauern. Ein Forschungsteam um Joseph Mann, Doktorand an der Uni Stanford, hat an einem neuen und schnellwirksamen Insulin geforscht, welches an Schweinen getestet wurde. Es wirkt bereits wenige Minuten nach dem Einstich, hat den größten Effekt nach dreißig bis vierzig Minuten und ist nach zwei bis drei Stunden abgebaut.