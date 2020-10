Für Diabetiker wäre es eine Revolution: sechs Stunden unter elektromagnetischer Strahlung schlafen und danach ist der Blutzuckerwert für die nächsten drei Tage im grünen Bereich. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich verrückt, ist aber das Ergebnis von Forschungen an der Uniklinik Iowa. Bei Laborarbeiten an Mäusen mit Diabetes 2 bemerkte das Forschungsteam eher durch Zufall, dass sich der Blutzuckerwert der Mäuse normalisierte, wenn sie über mehrere Stunden elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt waren. Diese Werte blieben über drei Tage stabil.

Wie bewertet man in der Diabetes-Forschung in Deutschland die Regulierung via Elektromagnetstrahlung? Dr. Peter Schwarz ist Professor für innere Medizin und Prävention des Diabetes an der Uniklinik Dresden. Er sagt gegenüber MDR WISSEN, generell sei und bleibe das stärkste Mittel, den Blutzuckerwert zu regulieren, Bewegung. Aber mit Bewegung sieht es ja eher mau aus, wenn man mehrere Stunden unter Bestrahlung döst? Der Dresdner Diabetologe findet das Konzept spannend:

Der Ansatz ist aus wissenschaftlicher Sicht hochinteressant. Die US-Forscher zielen bei ihrem Ansatz auf die in der Leber verantwortlichen Resistenzen gegen das Insulin, also darauf, dass dort krankhafte Prozesse unterbrochen werden.

Bildrechte: TU Dresden

Sind diese Forschungsergebnisse nun aber nur ein netter Fund an sich, oder deutet sich hier tatsächlich eine neue Art fürs das Blutzucker-Managment der Zukunft an? Es sind in jedem Fall noch viele Fragen zu klären, meint Professor Schwarz. Er nennt einige Knackpunkte: Wie reagiert der Körper nach vielleicht zehn solchen Strahlungs-Sitzungen? Bleibt der Regulierungs-Effekt erhalten, bleibt er gleich oder schwächt er sich irgendwann ab? Was ist mit Nebenwirkungen, zum Beispiel wenn Menschen hochsensibel auf Strahlung reagieren? Wären die nach einer mehrstündigen Magnetfeld-Behandlung anschließend körperlich fit, oder hätten sie anschließend den ganzen Tag Kopfschmerzen? Was passiert nach vielleicht fünf Jahren im Gehirn?