Außerdem war bei Menschen, die lange Typ 2-Diabetes hatten, die "graue Substanz" im Gehirn verringert. Diese Substanz enthält hauptsächlich Nervenzellkörper. Wenn die Neuronen in der grauen Substanz im Gehirn degenerieren, ist das häufig mit Demenz und Epilepsie verbunden. Viel graue Substanz im Gehirn wurde dagegen in einer Studie mit Intelligenz in Verbindung gebracht. Zusätzlich fanden die Forschenden eine Zunahme von Hyperintensitäten der weißen Substanz. Diese nehmen im Laufe des Alterungsprozesses zu und werden als Indikatoren für ein späteres Demenzrisiko diskutiert.