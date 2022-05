Dabei zeigte sich: Die Entwicklung von Diabetes Typ 2 konnte bis zu 15 Jahre lang reduziert oder verzögert werden. Die Zahl nicht tödlicher Herzinfarkte dagegen war in jeder Gruppe ähnlich: 35 Herzinfarkte in der Lebensstil-Interventions-, 46 in der Metformin- und 43 in der Placebo-Gruppe. Ähnlich sah es aus bei den nicht tödlichen Schlaganfällen: 39 Schlaganfälle in der Lebensstil-Interventionsgruppe, 16 in der reinen Metformingruppe und 28 in der Placebogruppe. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von kardiovaskulären Ereignissen war niedrig: 37 Todesfälle in der ersten, 39 in der Metformin-Gruppe und 27 in der Placebo-Gruppe, während der ursprünglichen Drei-Jahresstudie.