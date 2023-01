An der Studie nahmen 160 Erwachsene teil, die seit mehr als 10 Jahren an Epilepsie leiden und trotz Einnahme von durchschnittlich vier Medikamenten in maximal verträglicher Dosis mindestens 27 Anfälle pro Monat hatten. Nach sechs Monaten stellten die Forschenden fest, dass bei 26 Prozent der Teilnehmenden, die die die Kombination "Medikamente und Diät" ausprobiert hatten, die Anfälle um 50 Prozent zurückgingen. Die Forschenden sagen, dass zusätzlich zu diesen Ergebnissen weitere Forschungen nötig sein, um genetische Biomarker und andere Faktoren zu identifizieren, die mit dem Ansprechen der Diät in Verbindung stehen.