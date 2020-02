Eine bestehende Evolutionstheorie geht davon aus, dass eine Einschränkung der Ernährung – also eine Reduzierung der Aufnahme bestimmter oder aller Nährstoffe, ohne eine Unterernährung zu verursachen - bei Mensch und Tier eine Überlebensstrategie auslöst. Der Theorie zufolge investieren Menschen und Tiere in Notzeiten in die Erhaltung und die Erneuerung des Körpers, um Zeiten abzuwarten, in denen wieder mehr Nahrung verfügbar ist.