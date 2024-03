Also ich war körperlich geschwächt, bekam teilweise Schüttelfrost mit plötzlichem Fieber. Der Schüttelfrost hielt so 15 bis 20 Minuten an. Dann ging das Fieber schlagartig stark nach oben.

"Wir sprechen von einer Sepsis, wenn eine Infektion aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn der gesamte Körper betroffen ist und es zum Organversagen kommt", sagt Prof. Dr. Michael Bauer, Leiter der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. "Das macht eine Sepsis so gefährlich." Gerade auf den Intensivstationen gehört die Sepsis - oder umgangssprachlich Blutvergiftung - zu den häufigsten Sterblichkeitsursachen. Eine Sepsis kann durch Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten - also durch eine große Anzahl von Erregern verursacht werden. Um die Bakterien zu bekämpfen, muss erstmal das richtige Antibiotikum gefunden werden.

Und wir können darüber im Endeffekt sagen, was ist der Erreger und wir können feststellen, was ist die Antibiotikaresistenz.

Bislang werden die herkömmlichen Behandlungen noch schnell zu einem Trial-and-Error-Spiel - es wird also ausprobiert und geschaut, ob Besserung eintritt oder nicht. Besonders am Anfang der Behandlung werden Breitband-Antibiotika häufig auf Verdacht eingesetzt, weil der genaue Erreger noch nicht identifiziert ist. So auch bei Elektrotechnikermeister Wolfgang Lindner. Beim ihm schlug die Therapie erst an, nach dem der Keimherd an seinem Herzschrittmacher entdeckt und beseitigt wurde. Im Herzzentrum in Dresden wurde der Schrittmacher ausgetauscht.