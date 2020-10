Das Ergebnis: In Sachen Sterblichkeit lässt sich kein Zusammenhang feststellen. Doch dass ein längerer Zeitraum zwischen Verletzung und Behandlung durchaus Auswirkungen auf medizinische Folgen hat, wurde deutlich. So erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit funktioneller Beeinträchtigung mit jedem Verstreichen von weiteren zehn Minuten um sechs Prozent.

Für Chiang Wen-Chu und sein Team sind diese Ergebnisse Grund genug, das Konzept der "Goldenen Stunde" zu unterstützen, denn nur so lässt sich ein zeitlicher Rahmen festlegen, in dem Rettungskräfte vor Ort sein sollten und die Notfallmedizin ins Spiel kommt, damit Patienten bestmögliche Chancen haben.

An einem zeitlichen Rahmen und einem systematischen Ablauf zur Notfallversorgung der Bevölkerung wird auch hier in Deutschland stetig gefeilt. 2016 veröffentlichte die Bundesärztekammer ein Eckpunktepapier dazu. Dieses besagt unter anderem, dass bei "zeitkritischen Krankheitsbildern" das Intervall zwischen Notrufeingang und der Übergabe an ein geeignetes Krankenhaus nicht länger als 60 Minuten dauern sollte.