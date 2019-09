Wien oder Brumunddal? Österreich oder Norwegen? Wo steht das höchste Holzhochaus der Welt? Glaubt man dem Nachrichtenmagazin Spiegel oder dem österreichischen Standard , dann ist Österreich derzeit Rekordhalter in Sachen Holzhochhaus. Im Juni diesen Jahres zogen dort im HoHo in der Seestadt vor den Toren Wiens die ersten Mieter ein. Doch den Weltrekord verfehlte das HoHo trotzdem. Denn mit 84 Metern Höhe ist es 1,4 Meter niedriger als das Mjøstårnet im 9.000 Einwohner großen Brumunddal, 100 Kilometer nördlich von Oslo.

Großbauten aus Holz entstehen seit Jahren auch in Deutschland. So zum Beispiel das Wohnheim "Woodie" in Hamburg. Es war in Holz-Fertigbauweise in Österreich gezimmert worden und bietet seit 2017 371 kleine Appartements für Studenten. Mit 20 Metern Höhe ist es in seinen Dimensionen vergleichsweise bescheiden.