Vor dem Diesel-Abgas-Skandal reichte es aus, die Abgase von Autos auf dem Teststand zu messen. Allerdings waren das ziemlich unrealistische Bedingungen, sagt Sebastian Biewer, Informatik-Doktorand an der Universität des Saarlandes. Seit 2017 gebe es deshalb den Test beim Fahren, den Real Driving Emission-Test, kurz RDE. Der wird eigentlich mit einem sehr teuren Messgerät am Auspuff gemacht. Doch mit einer Smartphone-App, die Biewer mitentwickelt hat, kann jetzt jeder Fahrer eines modernen Diesel-Pkw diesen Test selbst machen, sagt Sebastian Biewer: "Die neuen Diesel-Autos haben eine Abgas-Reinigung. Das ist das, wo man auch Ad Blue ins Auto tanken muss. Dann wird dieses Ad Blue in den Abgasstrom eingespritzt und neutralisiert die Stickoxide. Um zu bestimmen, wie viel jetzt von dem Ad Blue eingespritzt werden muss, braucht das Auto einen Nox-Sensor."

Was macht die Abgas-App?

Die Daten dieses Sensors kann die App "LolaDrive" über die Diagnose-Schnittstelle des Autos abrufen und auswerten. Denn das Fahrzeugdiagnosesystem zeichnet während der Fahrt alle Systeme mit, die die Abgase beeinflussen und überwacht die Steuergeräte im Auto.

Was muss man tun, damit die App Abgas-Daten erfassen kann?

Nicht alle Autos liefern die notwendigen Daten für einen RDE-Test, ergänzt Bieber. Die App teilt mit, ob er möglich ist und leitet strukturiert durch die verschiedenen Stufen des Tests. Denn der ist recht komplex: Für einen RDE-Test müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. So muss etwa eine Strecke auf dem Land, in der Stadt und auf der Autobahn gefahren werden, denn die RDE-Tests müssen zwischen 90 und 120 Minuten dauern. "Dabei darf man weder zu defensiv, aber auch nicht zu aggressiv fahren; das misst die App auch und gibt Feedback, damit man weiß, wie man sein Fahrverhalten ändern muss," erläutert Sebastian Biewer.

Wie genau sind die App-Daten?