Auch wenn Freunde der Populärkultur und Besitzer ganzer Horden an Gummifigürchen gern etwas anderes hören würden: Es ist schon ganz gut, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Denn wie das sonst so mit uns Menschen seinen Lauf genommen hätte, ist fraglich. Und so sind die Riesenechsen einem Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren zum Opfer gefallen. Fast so bekannt wie die Dinos selbst sind die Hypothesen, warum sie gehen mussten. Vulkanausbrüche, eine neue Pflanzenwelt oder die rauen Mengen an Körpergasen, die die Tiere so tagein, tagaus ausstießen und die schließlich das Klima veränderten, könnten verantwortlich gewesen sein.