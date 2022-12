In Science-Fiction-Filmen wie Jurassic Park stimmen Raub-Dinosarier wie der Tyrannosaurus Rex oft ein furchterregendes Gebrüll an, bevor sie sich auf ihre Beute stürzen. Wahrscheinlich lagen die Autoren der Filme damit aber sehr falsch, sagt die Paläontologin Julia Clarke von der University of Texas in Austin, USA, in einer Reportage der Webseite BBC-Future. Clarke und verschiedene Kollegen beschäftigen sich in aktuellen Studien mit der Frage, wie die Dinos wohl in Wirklichkeit klangen. Der T-Rex könnte demnach eher ein Gurren von sich gegeben haben – und zwar mit geschlossenem Maul.