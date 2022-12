Die Arbeit als Wissenschaftsredakteurin ist super. Ich lerne jeden Tag etwas Neues und Spannendes. Und an manchen Tagen scrolle ich durch die Meldungen neuer wissenschaftlicher Studien und gerate ins Stocken. "Kein Überschall-Knall durch Dinosaurierschwanz". Was zur Hölle?!

Bewegungen schneller als Schallgeschwindigkeit

Ich muss leider zugeben, dass ich keine große Dinosaurierkennerin bin, sonst wäre ich vermutlich überhaupt nicht so verwundert gewesen. Aber die Tatsache, dass man angenommen hat, dass Dinosaurier mit ihren Schwänzen einen Überschallknall erzeugt haben könnten, ist gänzlich an mir vorbeigegangen und ich habe mich in erster Linie gefragt: Warum kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen überhaupt auf die Idee, so etwas zu erforschen? Die Dinosaurier-Expertinnen und Experten unter Ihnen schütteln jetzt vermutlich mit dem Kopf und fragen sich, warum ich darüber so verwundert bin. Für alle anderen, die genauso irritiert waren wie ich (und auch schmunzeln mussten), erkläre ich den Sachverhalt kurz.

Wissenschaftler vom Politechnikum Mailand und der NOVA School of Science and Technology in Portugal haben in verschiedenen Computermodell-Simulationen untersucht, ob der Schwanz von Diplodociden tatsächlich in der Lage war, durch schnelle Bewegung einen Überschallknall zu erzeugen. Nur um das zu verdeutlichen: Das würde bedeuten, dass der Saurier seinen Schwanz schneller als die Schallgeschwindigkeit bewegen konnte - und die liegt bei 340 Metern pro Sekunde. Aber wie kommen die Wissenschaftler zu dieser Annahme?

Der Zweck von langen Hälsen und sehr langen Schwänzen

Sauropoden-Dinosaurier waren eine der artenreichsten und am weitesten verbreiteten Gruppen pflanzenfressender Dinosaurier. Unter den Sauropoden zeichnen sich die Flagellicaudata-Dinosaurier besonders aus, denn sie hatten extrem lange Schwänze. Zu ihnen gehörten auch Diplodocus und Apatosaurus (die wiederum zur Überfamilie Diplodocidae gehören). Man geht davon aus, dass der Schwanz der Diplodociden aus etwa 80 Schwanzwirbeln bestand und die hintersten aufgrund ihres Aufbaus hochflexibel waren.

Über den Zweck dieser sehr langen und beweglichen Schwänze gab es seit den ersten Funden eine ganze Reihe von Hypothesen. So nahm man zum Beispiel an, dass er wie eine Art Peitsche benutzt worden sein konnte, um Angreifer in die Flucht zu schlagen oder Geräusche zu erzeugen. 1997 veröffentlichten Nathan P. Myhrvold und Philip J. Currie in der Zeitschrift Paleobiology eine Studie, die anhand von Computermodellen zu dem Schluss gekommen waren, das der Schwanz von Apatosaurus Louisae Überschallgeschwindigkeit erreichen und so einen Überschallknall erzeugen konnte. Sie vermuteten, dass dieses Geräusch der Verteidigung, der Kommunikation, der innerartlichen Rivalität oder der Balz gedient haben könnte.

Aha. Die Überschallkall-Theorie besteht also schon ein paar Jahre - und nun wurde sie mit Hilfe einer Kombination aus modernsten Mehrkörpermodellierungen und Simulationen der Belastbarkeit der Weichteile überprüft. Die Widerstandsfähigkeit der Bänder, Sehnen und der Haut ist dabei ziemlich wichtig, denn sie wären einer großen Belastung ausgesetzt, wenn sie sich mit Schallgeschwindigkeit bewegen würden.

Schnell ja, Schallgeschwindigkeit nein