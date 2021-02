Karte des Urkontinents Pangea vor 220 Millionen Jahren. "Isch" und P: Über 230 Millionen Jahre alte Sauropodomorpha-Fossilien in Südamerika. JL: 214 Millionen Jahre alte Funde in Grönland. Bildrechte: Dennis Kent and Lars Clemmensen

Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass die Sauropodomorpha irgendwann zwischen 225 und 205 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung in Grönland ankamen. Wissenschaftlern aus den USA und Dänemark ist es nun gelungen, anhand verfeinerter Analysemethoden den Zeitraum des Auftauchens der riesigen Pflanzenfresser deutlich präziser zu verorten. Durch den akribischen Abgleich alter Magnetismusmuster in Gesteinsschichten an Fossilienfundorten in Südamerika, Arizona, New Jersey, Europa und Grönland kamen Dennis Kent vom Earth Institute der Columbia University New York und Lars Clemmensen von der Universität Kopenhagen zu dem Schluss, dass die Sauropodomorpha vor etwa 214 Millionen Jahren im heutigen Grönland auftauchten.

Zweibeinige Sauropoden der Gattung Plateosaurus in einem gemäßigten Wald des späten Trias: Ein Klimawandel machte ihre Wanderung in die nördliche Hemisphäre möglich. Bildrechte: imago/Leemage

Kent und sein dänischer Kollege Clemmensen vermuten, dass die riesigen Pflanzenfresser von einem damals gerade stattfindenden enormen Einbruch des CO2-Gehalts in der Erdatmosphäre profitierten. Wie die beiden Wissenschaftler in ihrer in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Studie schreiben, herrschte im Trias bis vor etwa 215 Millionen Jahren ein extrem hoher CO2-Gehalt von etwa 4.000 "parts per million" (ppm; deutsch: Anteile pro Million). Das ist das Zehnfache des heutigen Wertes. Doch vor 215 bis 212 Millionen Jahren halbierte sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und sank auf etwa 2.000 ppm.