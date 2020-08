Wie diese Wirbeltiere in einer von Flüssen und Seen durchzogenen Landschaft lebten, sollen neben paläontologischen Untersuchungen auch geologische Forschungen zeigen. Kartierungen, Flach- und Tiefenbohrungen geben Aufschluss über den Lebensraum und damit über die Nahrung und klimatischen Bedingungen der Perm-Bewohner.

Um diesem vielfältigen Forschungsinteresse gerecht zu werden, widmet sich ein Forschungsverbund der Fundstelle. Dabei sind neben dem Leibniz-Institut für Biodiversitätsforschung auch die Universität Jena, die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, und der Nationale GeoPark Thüringen beteiligt. Das Projekt startete mit einem Monat Verspätung, Fröbisch zeigt sich dennoch optimistisch für den weiteren Verlauf: "Wir wissen alle, was Corona für einen Einfluss auf unser Leben im Jahr 2020 gehabt hat. Und das betrifft uns Wissenschaftler auch in verzögerten Einstellungsverfahren und derartigen Sachen. Und daher wollen wir jetzt natürlich Vollgas geben. Und hoffentlich können wir in diesem Jahr noch eine zumindest kurzzeitige Grabung durchführen."