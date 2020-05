Was gegen Fachkräftemangel getan wurde

Lange Zeit haben Unternehmen versucht, das Fachkräfte-Problem mit Hilfe einheimischer Arbeitskräfte zu lösen. Aktivierung und Ausschöpfung der endogenen Ressourcen nennen das Sozialwissenschaftler. Dahinter verbirgt sich ein ganzes Set an Maßnahmen: angefangen von der Steigerung der Erwerbsquoten über das Schaffen von mehr Vollzeitstellen bis hin zu Qualifikationsmaßnahmen. Doch das alles reicht nicht mehr aus. Der demografische Wandel ist besonders im Osten Deutschlands einfach zu stark. Der Bevölkerungsrückgang und das altersbedingte Ausscheiden großer Teile der Belegschaft führen schon seit Jahren dazu, dass die aktivierten Ressourcen um ein Vielfaches aufgefressen werden. Zurück bleibt ein stetig wachsender Fachkräftebedarf. Am Beispiel von Thüringen lässt sich das gut illustrieren.

Wo die Grenzen heimischer Ressourcen liegen

Zwischen 2005 und 2019 ist die Bevölkerung Thüringens von 2,34 auf 2,13 Millionen Menschen geschrumpft. Lange Zeit war die Abwanderung der Hauptgrund für das Absinken, inzwischen ist der Wanderungssaldo aber positiv und der Rückgang ein Effekt dessen, was Statistiker "Sterbefallüberschuss" nennen. Man könnte auch sagen: Thüringen vergreist. Der Trend hat sich durch die Fluchtmigration ab 2015 zwar etwas verlangsamt, aufhalten aber lässt er sich (bis jetzt) nicht.

Gleiches gilt für den Arbeitsmarkt. Zwar legte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutlich zu, und die Erwerbstätigenquote in Thüringen gehört mittlerweile zu den höchsten in ganz Deutschland. Doch das reicht nicht aus. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter wird von aktuell 1.040.000 auf 895.000 im Jahr 2030 sinken. Zugleich aber wollen 39 Prozent der Thüringer Betriebe in Zukunft mehr Personal einstellen. Erweiterungsbedarf, nennen das Fachleute. Dazu kommt noch der Ersatzbedarf, der sich dadurch ergibt, dass 22 Prozent der Beschäftigten bis 2030 in Rente gehen. Kein Wunder, dass viele Thüringer Unternehmen schon jetzt Probleme haben, ausreichend qualifiziertes Personal zu bekommen. Wenn die endogenen Potentiale erschöpft sind, steigen die Fachkräfteengpässe. In Thüringen wird sich dieser Bedarf bis 2030 auf rund 344.000 Personen belaufen.

Was gegen Fachkräftemangel getan werden kann

Im Grunde gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, was man gegen Fachkräftemangel tun kann. Die erste besteht darin, gut ausgebildete Fachkräfte aus anderen Betrieben abzuwerben. 46 Prozent der Thüringen Unternehmen können sich das vorstellen. Allerdings wird der Mangel damit nur verschoben, nicht aber behoben. Der zweite Ansatz besteht darin, verstärkt ausländische Fachkräfte einzustellen. Akquise exogener Potentiale nennen das die Sozialforscher. Politisch ist dieser Ansatz gewollt und findet seinen Ausdruck im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1. März 2020 in Kraft getreten ist. Ziel des Gesetzes ist es, mehr qualifizierte Facharbeiter aus Nicht-EU Ländern nach Deutschland zu holen.

Ob und wie das Gesetz wirkt, muss sich freilich noch zeigen, zumal Corona auch hier zugeschlagen hat. Statt beschleunigtem Zuzug gab es eine Vollbremsung. Dennoch: Da Corona die Zeit des Innehaltens ist (oder zumindest war), lohnt es sich auch in diesem Falle mal kurz zu verharren und zu schauen, welche Erfahrungen Unternehmen bisher mit Fachkräften aus dem Ausland gemacht haben. Ein Blick nach Jena liefert Antworten abseits der amtlichen Zahlenkolonnen.

Fachkräftemangel als Firmenrealität und Forschungsobjekt

Dr. Holger Keitel Bildrechte: Holger Keitel Dr. Holger Keitel ist Geschäftsführer eines Büros für Hoch- und Ingenieurbau. Die Firma hat Standorte in Jena, Halle und Dresden und bemüht sich schon seit Jahren um internationale Fachkräfte. Aktuell sind am Standort in Jena 26 Mitarbeiter beschäftigt, darunter vier ausländische Arbeitskräfte. Zwei von ihnen kommen aus Rumänien, eine Mitarbeiterin stammt aus Serbien und ein Ingenieur hat den Weg aus Kolumbien nach Jena gefunden. Alle vier sind bereits seit mehreren Jahren in der Firma beschäftigt. Im Gespräch mit MDR Wissen bestätigt Keitel, dass es nicht leicht ist, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Der Blick über die deutschen Grenzen gehört für seine Firma deshalb dazu. Neben der Gewinnung neuer Fachkräfte hat die Zusammenarbeit mit internationalen Beschäftigten für ihn aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt:

Ich finde, dass die Diversität, diese Unterschiedlichkeiten, diese anderen Blickwinkel, die diese Leute mitbringen, ein Riesenvorteil ist. Davon kann das gesamte Unternehmen profitieren. Dr. Holger Keitel

Gleichwohl, so Keitel, zeigen die Erfahrungen seines wie auch die anderer Ingenieurbüros, dass die Integration ausländischer Beschäftigter kein Selbstläufer ist und einer längeren Einarbeitungszeit bedarf. Entscheidend sei es, dass die ausländischen Arbeiter die (Fach-)Sprache erlernen. Gelinge das, profitiere das ganze Unternehmen davon.

Das sieht auch Prof. Sebastian Henn so. Er hat an der Friedrich Schiller Universität Jena den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie inne. Bezüglich der Beschäftigung internationaler Fachkräfte sieht er für die Unternehmen drei Vorteile – und ein Problem:

Prof. Dr. Sebastian Henn Bildrechte: Sarah Marie Henn Einerseits tragen Hochqualifizierte aus dem Ausland dazu bei, dass Fachkräfte in das Unternehmen kommen. Andererseits bringen sie internationale Kompetenzen in die Unternehmen ein, beispielsweise wenn es darum geht, fremde Märkte zu erschließen. Es gibt aber noch einen dritten Punkt, und das ist der Beitrag zur Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen. Und interessanterweise sind es genau diese drei Punkte, die die größten Herausforderungen von Unternehmen in ländlichen Räumen darstellen. Prof. Dr. Sebastian Henn

Laut einer neuen Studie Henns, die demnächst erscheint, beschäftigen bislang nur 20 Prozent der Thüringer Unternehmen internationale Fachkräfte mit Hochschulabschluss. Die meisten finden sich in den Hochschulstädten, was nicht zuletzt daran liegt, dass der generelle Internationalisierungsgrad der Unternehmen in diesen Städten größer ist als im ländlich-peripheren Raum. Aber es gibt noch andere Gründe.

Wie die Situation in Stadt und Land ist

Prof. Dr. Jürgen Bolten Bildrechte: Susanne Kirchmeyer So weist Prof. Jürgen Bolten, der an der Uni Jena interkulturelle Wirtschaftskommunikation lehrt, darauf hin, dass sich Firmen im ländlichen Raum oft zurückhalten, weil sie befürchten, dass es zu Problemen mit der Belegschaft kommen könnte, wenn sie Arbeitskräfte aus dem Ausland einstellen. Zudem werden der (vermutete) bürokratische Aufwand und Unsicherheiten bezüglich der mitgebrachten Qualifikationen als Hindernisse bei der Einstellung internationaler Fachkräfte genannt. Das will das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ändern. Dennoch: Der Kontakt zu internationalen Facharbeitern muss nicht unbedingt in ferne Länder führen, sondern kann auch auf deutlich kürzen Wegen erfolgen, schließlich stammen 7.000 der 50.000 Studierenden in Thüringen aus dem Ausland.

Welche Rolle Hochschulen spielen

Laut der Studie von Prof. Henn spielen die Thüringer Hochschulen und ihre Absolventen bei der Rekrutierung der Hochqualifizierten "für den thüringischen Arbeitsmarkt nur eine untergeordnete Rolle." Ein überraschender Befund, der sich zumindest im Ingenieurbüro von Holger Keitel nicht widerspiegelt. Für ihn sind die Verbindungen zu den Thüringer Hochschulen von großer Bedeutung. Zu Hilfe kommt ihm dabei die Tatsache, dass 42 Prozent der ausländischen Studierenden Thüringens in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach eingeschrieben sind. Vor allem die an der Bauhaus Universität Weimar angebotenen internationalen Masterstudiengänge helfen ihm, Kontakte zu knüpfen. Trotzdem: Obwohl Keitel froh über die Möglichkeiten der Hochschulen ist, erlebt er an ihnen auch die Grenzen der Internationalisierung. Konkret geht es ihm um die Vermittlung der Studieninhalte, die in den internationalen Ingenieurstudiengängen vorrangig auf Englisch geschieht. Für Keitel durchaus ein Problem:

Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn man die Anzahl der Deutschkurse, aber auch die der Fachkurse erhöhen würde. Dadurch das Deutsch keine wesentliche Voraussetzung ist, hat man natürlich viele internationale Bewerber. Aber Ziel sollte es sein, mehr Deutschkenntnisse zu vermitteln. Dr. Holger Keitel

Wirtschaftsgeograph Prof. Henn während einer Studienveranstaltung an der Uni Jena. Bildrechte: FSU Jena/Christoph Worsch Dass die Sprache der zentrale Schlüssel für ein gelingendes Miteinander ist, gilt als unumstritten. Forscher wie Sebastian Henn sehen aber auch Nachholbedarf bei den Unternehmen. In seiner Studie kommt er zu dem Schluss, dass "gezielt auf internationale Hochschulqualifizierte ausgerichtete Anwerbestrategien (z.B. englische Jobanzeigen, Headhunter mit internationalem Suchradius) nur von einer geringen Anzahl der Unternehmen realisiert werden."



Auch das Ingenieurbüro von Holger Keitel hat bisher nur wenig Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Keitel setzt, neben den Verbindungen zu den Hochschulen, vor allem auf sein berufliches Netzwerk, um Fachkräfte zu gewinnen. Internationale Jobmessen sieht Keitel für seine Firma von 20 bis 30 Angestellten dagegen als wenig erfolgversprechend an, da, wie er sagt, die international agierenden Big Player die kleinen und mittleren Unternehmen auf solchen Veranstaltungen oft überstrahlen.

Wie Unternehmen die Integration ausländischer Mitarbeiter sehen

Fakt ist: Bei einem Ausländeranteil von knapp fünf Prozent, fühlt sich mehr als ein Drittel der Thüringer von Überfremdung bedroht. Das bekommen auch die Unternehmen zu spüren. Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, die in den 1990er-Jahren die Debatte dominierte, spielt bei der Ablehnung ausländischer Beschäftigter allerdings kaum noch eine Rolle. Vielmehr bestimmen generelle Vorurteile und Ängste die Sicht auf die Dinge. Das Problem, so Jürgen Bolten, sei dabei vor allem der fehlende Kontakt.

Auf Kommunalebene sucht man derweil nach Wegen, damit sich mehr Unternehmen mit ausländischen Mitarbeitern verstärken. Holger Keitel lobt in diesem Zusammenhang den Willkommensservice der Stadt Jena. Dieser habe seinen ausländischen Fachkräften nicht nur geholfen, die Stadt kennenzulernen, sondern ihnen auch Ansprechpartner in der Verwaltung gezeigt.

Derartige Angebote haben die Funktion eines Türöffners. Außerhalb der Hochschulstädte sind sie allerdings eher rar. Dennoch: Laut Sebastian Henn stehen 80 Prozent der Thüringen Unternehmen der Einstellung ausländischer Hochqualifizierter offen gegenüber. Allerdings gibt Henn zu bedenken, dass die Zahl nur bedingt die tatsächliche Bereitschaft widerspiegelt, weil darunter auch sozial erwünschte Antworten sein könnten. Und in der Tat: In einer Betriebsbefragung schloss im Jahr 2017 mehr als ein Drittel der Thüringer Unternehmen die Möglichkeit der Einstellung ausländischer Fachkräfte aus.

Ob fremdenfeindliche Motive dabei eine Rolle spielen, geht aus den Daten nicht hervor. Fakt aber ist: Fremdenfeindlichkeit ist in Thüringen weit verbreitet. Dabei gibt es dort, wo ausländische Arbeitskräfte beschäftigt werden, nur selten Probleme. Jürgen Bolten hat Thüringer Unternehmen zu diesem Punkt befragt – und die Ergebnisse haben ihn überrascht.

Unabhängig von Fach- oder Nicht-Fachkräften war der erstaunliche Befunde, dass nur 2,4 Prozent gesagt haben, es gibt ab und zu Schwierigkeiten. Das heißt aber umgekehrt formuliert, wir haben immerhin 97,6 Prozent, die sagen, alles in Ordnung. Prof. Dr. Jürgen Bolten