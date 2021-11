140 Euro hat eine Typisierung gekostet – und damit durchaus weniger als der Ernährungsplan. Vielleicht ist der Gegenwert auch einfach nicht groß genug: Denn sicherlich ist es eine nette Dienstleistung, beim ersten Date keine unangenehme Dufterfahrung zu erleben. Aber erstens ist's schade um die schöne Aufregung und zweitens heißt das nicht, dass die Datenden vor anderen unangenehmen Überraschungen gefeit wären. Der Humangenetiker Wolfram Henn von der Universität des Saarlands gab im Zuge dessen auch zu bedenken, dass der Geruch selbst nur zum Teil durch das Immunsystem beeinflusst werde.

Ethische Fragen beim Gen-Abgleich

Trotzdem: Wiedermal ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Denn beim Thema Fortpflanzung lässt sich durch Genoptimierung noch einen Schritt weiter gehen. Und gegangen ist den der Genetiker George Church von der Harvard-Universität. Seine eher nebensächliche Ankündigung sorgte 2019 für Aufsehen, als er eine sich in Entwicklung befindliche Dating-Softwarebasis beschrieb, die durch Gen-Abgleich Erbkrankheiten auslöschen könne. Er schob gleich eine wirtschaftliche Kennziffer hinterher: Eine Milliarde Dollar ließen sich so jährlich einsparen. Der Aufschrei folgte prompt, schließlich erinnerte die Idee an das hässliche Konzept der Eugenik – auch "Rassenhygiene" genannt.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Tests auf potenzielle Erbkrankheiten bei Paaren mit Kinderwunsch bereits zur medizinischen Tagesordnung gehören. Eine ethische Herausforderung: Schließlich kann das Wissen darüber verhindern, dass Kinder nicht geboren werden, die andernfalls auf die Welt gekommen wären.

Wo wir gerade dabei sind: Es gibt auch Ansätze, die nicht nur das Gute wollen, sondern deren Methode auch keinen ethischen Diskurs nach sich zieht. Das zeigt Forschung aus Dresden beim Thema Krebserkrankungen im Kindesalter. Am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT/UCC) wurde das sogenannte Trio-Verfahren entwickelt, bei dem eine Gen-Analyse von Mutter, Vater und neu an Krebs erkranktem Kind stattfindet. [4] Dadurch ist es möglich, die Therapie individuell anzupassen und entsprechende Vorsorge-Empfehlungen geben zu können. Das Ziel ist, dem Kind nach der Therapie ein gesundes Leben zu ermöglichen. Prof. Julia Hauer erforscht am Uniklinikum Dresden, wie Krebserkrankungen bei Kindern besser behandelt werden können Bildrechte: TU Dresden/Stephan

Darüber hinaus würde auch die Krebsforschung von der Trio-Studie profitieren, zu der das NCT/UCC im Februar eingeladen hat. Bislang unbekannte genetische Veranlagungen für Krebserkrankungen im Kindesalter können so besser untersucht und Strategien zur Vorbeugung entwickelt werden. "Für Leukämien untersuchen wir beispielsweise, inwieweit Infektionen in Kombination mit speziellen genetischen Veranlagungen den tatsächlichen Ausbruch der Krebserkrankung begünstigen können. Bestimmte Impfungen könnten dann nicht nur gegen die jeweilige Infektion schützen, sondern zusätzlich eine präventive Wirkung gegen Krebs entfalten", sagt Julia Hauer, Professorin am Uniklinikum in Dresden. Akute Leukämien sind die häufigsten Krebserkrankung bei Kindern. Hier vorzubeugend handeln zu können, wäre ein wichtiger Schritt.

Auch Parkinson könne mit Hilfe von Gentests früh erkannt werden, das zeigt eine aktuelle Studie der Uni Saarland. Früherkennung sei wichtig, da die Krankheit beim Auftreten der typischen Symptome schon weit fortgeschritten sei. Durch eine Früherkennung ist es möglich, die Krankheit durch medizinische Maßnahmen in ihrem Verlauf zu verlangsamen, in Zukunft vielleicht sogar aufzuhalten. [5]

Kommen wir noch mal auf die Sache mit dem Nackigmachen zurück: Unser Erbgut ist so ziemlich das Intimste, das wir besitzen – ja, intimer als alles zwischen Brustmuskel und Beckenknochen. Weil es letztendlich das ist, was unsere Innerstes und Äußerstes codiert und definiert – unser Bauplan, sozusagen. Ein Gen-Striptease ist also so eine Sache. Vor einem gesundheitlichen Hintergrund wie der Krebsprävention und -heilung stellt sich die Frage nach Sinn und Unsinn schon mal nicht. Ob es eine gute Idee ist, sein Erbgut an einen Müslihersteller zu schicken, steht auf einem anderen Blatt. Tatsächlich ist unser aller Speicheltest Gold wert. Das hochsensible Informationspaket weckt Begierde, ein Datenhandel liegt nahe. Und damit muss noch nicht einmal von Missbrauch die Rede sein. Die Frage ist nicht: Wie spät ist es? Sondern: Wie optimiert bin ich grad? Bildrechte: IMAGO / Westend61

Gerade in den Vereinigten Staaten locken Gen-Test-Anbieter im Internet mit der archetypischen Sehnsucht, den großen Fragen auf den Grund zu gehen: Wo komme ich eigentlich her? Und wie viele gibt's von mir? Biogeografische Informationen und Stammbaumverhältnisse sind zum kleinen Preis zu haben: "Früher waren die halt relativ teuer, die werden immer billiger. Daran sieht man, dass das Geschäftsmodell eigentlich nicht darauf basiert, dass mit diesen Tests Geld gemacht wird, sondern mit dem Nutzungsrecht an den Daten und das sind nun mal natürlich die genetischen Daten, die dann eben an Pharmafirmen verliehen werden oder damit wird auch eigene Forschung gemacht." Das sagte die Molekularbiologin Isabelle Bartram vom Gen-ethischen Netzwerk bei Deutschlandfunk Kultur. Zuvor hatte die US-Firma FamilyTreeDNA eingeräumt, Gendaten mit der US-Sicherheitsbehörde FBI geteilt zu haben, zur Aufdeckung von Gewaltverbrechen.

Noch mehr Selbstoptimierung

Das bedeutet nicht, dass die Erstellung eines DNA-gestützten Ernährungsplans sofort einer datenschutzrechtlichen Vollkatastrophe gleichkommen muss. Aber zumindest die Möglichkeit besteht. Eine weitere Frage betrifft die Kultur der Selbstoptimierung. Die kann man mögen oder auch nicht, kommt eben auf den Blickwinkel an. Selbstoptimierung und damit einhergehend Selbstvermessung – das beginnt bei der Smartwatch und endet bei der Gen-Analyse. Eine tatsächliche Verbesserung der Lebensqualität ist dadurch keineswegs ausgeschlossen. [6] Allerdings besteht das Risiko, vor allem äußeren Anforderungen gerecht zu werden. [7]