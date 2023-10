Die Doku zeigt das Gegenteil, am Beispiel von Kenia. Dort lernen Zuschauer die Initiative eines einzelnen Mannes kennen. Der schildert wie, sein Twitter-Post viral bis in die kenianische Politik ging und in ein Plastiktütenverbot in dem afrikanischen mündete. Das wird rigoros eingehalten, da sonst drastische Strafen drohen. Auch Sarah-Jeanne Royer von der Universität Hawaii beleuchtet andere Plastikverschmutzungsaspekte. Sie untersucht Traumstrände, deren Sand bunt ist von Mikroplastik. Zigarettenkippen und Deckel von Plastikflaschen, sowie Feuerzeuge und Einwegartikel: Sie glaubt, ein Verbot von Plastikflaschen weltweit würde einen Riesenunterschied machen.

Dass es auch anders gehen muss, davon ist Wissenschaftler Michael Braungart, Professor an der Leuphania Universität in Lüneburg, überzeugt. Seine Beobachtung: Der Gewinn der Kunstoffindustrie ist privat, das Risiko trägt die Allgemeinheit. Aus seiner Sicht müssen Kunststoffe anders gedacht werden, Verantwortung und Handlung sitzen auf der anderen Seite der Wippe, in der Produktion. Warum Kunststoffe nicht so herstellen, dass sie in biologische Prozesse passen? Zynisch merkt Braungart an, dass mehr als die Hälfte der Mikroplastikpartikel, rund 1.500 pro Auster, von Reifenabrieb stammt: "Wenn wir nur genügend Austern essen, können wir das Problem auch lösen, dann kriegen wir das Plastik aus dem Meer sozusagen zurück." Berechnungen zufolge werden 40 Millionen Flipflops werden jährlich ins Meer gespült. Viele landen im Magen von Haien. Warum also Flipflops nicht gleich haitauglich produzieren?