Georg wer?

Wer so auf den Namen Georg Cantor reagiert, ist in bester Gesellschaft. Der große Mathematiker aus Halle war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Der MDR nimmt den 100. Todestag des genialen Denkers zum Anlass, Cantor in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Schließlich legte Cantor mathematische Grundsteine, die uns heute bis in den Alltag begleiten und ohne die weder die moderne Mathematik noch die moderne IT-Welt denkbar wären: Cantor war es, der die Unendlichkeiten in der Mathematik entdeckte.

Cantor - Das verkannte Genie

Filmemacherin Ekaterina Eremenko hat in ihrer TV-Dokumentation dem verkannten Genie aus Halle nachgespürt. Sehen Sie den Film hier vorab in voller Länge.

TV-Premiere am Sonntag | 04.03.2018 | 22:20 Uhr im MDR Fernsehen Warum wissen wir heute kaum etwas über Georg Cantor? Warum wurde sein Werk zu seinen Lebzeiten von Kollegen geschmäht? Warum verschwand das Mathematikgenie so lange aus dem öffentlichen Gedächtnis? Was genau hat der Mathematiker entdeckt und welche Auswirkungen haben seine Überlegungen und Theorien für uns heute?

Georg Cantor wurde am 3. März 1845 in St. Petersburg geboren. Am 6. Januar 1918 starb er, 72 Jahre alt, in Halle an der Saale. Er kam aus einer Kaufmannsfamilie, deren Reichtum es Cantor ermöglichte, sein Leben ganz der Mathematik zu widmen.

Gründer der modernen Mathematik

Er studierte in Zürich, Göttingen und Berlin, dem damaligen Weltzentrum der Mathematik. Cantor entwickelte die allgemeine Mengenlehre und führte so den Begriff der Unendlichkeit in die Mathematik ein, außerdem entwarf er die Theorie der Punktmengen und die Maßtheorie. Unter Kollegen war er zu seiner Zeit umstritten. Aus heutiger Sicht ist das Besondere an Cantors mathematischem Werk, dass er sich denkerisch ins Chaos wagte - für alle früheren Denker kamen mathematische Wahrheiten nur durch logische Beweise zustande. Cantor hatte mit seinen Überlegungen mathematisch die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen.

Das Wesen der Mathematik, liegt in ihrer Freiheit. Georg Cantor

Privat galt Georg Cantor, der 1874 die Opernsängerin Vally Guttmann geheiratet hatte, als rührend besorgter Familienvater. Das Paar hatte sechs Kinder, ein Sohn starb im Alter von zwölf Jahren an einem Herzfehler. Zeitzeugen beschrieben ihn als "sprühendes, witziges Naturell". Zusammen mit seiner Frau veranstaltete an der Universität Gesangsabende und galt als Bereicherung von Gesprächsrunden dank seines temperamentvollen Geistes.