Klimakatastrophe, Rentenchaos und explodierende Staatsschulden. Was wird uns das kosten? Jeden einzelnen? Und unterscheidet sich das, ob ich 18 oder 68 Jahre alt bin? MDR WISSEN bietet Ihnen hier die Möglichkeit, dass genau für Sie zu errechnen. Probieren Sie es aus!

Was Sie erwartet

Unser Datenprojekt geht den großen Kostenbergen der Zukunft auf den Grund und zeigt, wie diese entstehen und wo wir es selbst in der Hand haben, diese Kosten zu beeinflussen. Dabei passen sich Daten und Zusammenhänge an Ihr Alter an. Sie erleben eine auf Ihr Leben und Ihre persönliche Zukunft zugeschnittene Story. So lässt sich zum Beispiel mit einem interaktiven Sozialabgaben-Rechner herausfinden, wie viel in Zukunft vom eigenen Einkommen noch übrig bleiben wird.

Das Klima - eine Katastrophe?

Beim Klima geht es darum, wie wir in Zukunft leben und wie wir die Ausgaben der erwarteten Klimafolgen bezahlen werden. Über zwei Billionen Euro, so schätzen Forscher, werden die Hitzesommer, Waldbrände und Überschwemmungen kosten – allein in Deutschland. Doch es gibt auch Möglichkeiten, diese Lasten mit dem eigenen Verhalten zu beeinflussen. Hier erfährt man wie!

Wie entwickelt sich die Rente?

Für viele ist der Rentennotstand schon in der Gegenwart ein Riesenproblem. Denn bereits heute müssen pro Jahr rund 100 Milliarden Euro aus der Staatskasse die Lücke im Rententopf schließen – das System hat Schlagseite. Die Beiträge steigen, doch was rauskommt, soll sinken. Die schon jetzt diskutierten Maßnahmen, wie Rente mit 69 oder gar 72 Jahren, bringen je nach Alter unterschiedlich starke Effekte. Klar ist schon jetzt schon, dass die Kosten enorm sein werden.

Welche Maßnahmen versprechen Entlastung?