"Der Teil der Bevölkerung, der im Manufakturbereich tätig ist, verringert sich zunehmend in Deutschland" – das sagt Christian Dustmann, Deutscher Wirtschaftswissenschaftler am University College London. Das gehe einher mit einer starken Technologisierung des Manufakturbereichs, die dazu führt, dass Arbeitsplätze abgebaut und in den Dienstleistungsbereich verlagert werden. Klar, der Mittelklassewagen wird heute maßgeblich von Robotern gebaut, die Margarine mit dem Extra an ungesättigten Fettsäuren von automatisierten Maschinen abgefüllt (auch Roboter!). "Ich mag einfach nur daran erinnern, dass es in den Achtzigerjahren sehr unattraktive Berufe gab, an Fließbändern zum Beispiel", so Ökonom Christian Dustmann. "Diese Berufe sind jetzt völlig technologisiert. Und dem haben sich jetzt eben Berufe im Dienstleistungsbereich hinzugesellt, die sicherlich angenehmer sind."

Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker Prof. Dr. Christian Dustmann … ist Wirtschaftswissenschaftler und einer der führenden Köpfe der Arbeitsmarktforschung. Einer seiner Schwerpunkte ist die Ökonomie der Migration. Dustmann hat Forschungsprofessuren in Dänemark und Australien inne. Er lebt in London und ist seit 2012 Mitglied der Leopoldina.

Kann natürlich auch innerhalb des Dienstleistungssektor passieren: Ein Blick nach Nürnberg zeigt, was in anderen Ländern der Welt längst an der Tagesordnung ist. Zwei von drei U-Bahn-Linien werden dort automatisch ohne Fahrpersonal betrieben (was dazu führt, dass Sie sich beim ersten Zustieg vorkommen, als seien Sie in einer Art Hogwarts-Express gelandet, ist eben alles eine Frage der Gewöhnung). Die Arbeitsplätze am Beschleunigungs- und Bremshebel gingen aber nicht unbedingt verloren, so Christian Dustmann: "Es ist eigentlich immer nur eine Umstrukturierung: Das heißt, der U-Bahn-Fahrer, der die U-Bahn gefahren hat, die jetzt fahrerlos ist, wird dann eben einen anderen Beruf machen, der ähnlich ist zu dem Beruf, den er vorher gemacht hat. Vielleicht eher im Kontrollzentrum, wo es jetzt neue Herausforderungen gibt, da diese U-Bahnen jetzt keine Fahrer mehr haben." Geisterbahn oder Nahverkehr? Zweiteres: U-Bahnen ohne Fahrpersonal sind in Nürnberg, aber auch im (europäischen) Ausland eine Selbstverständlichkeit. Bildrechte: IMAGO/IPA Photo

Möglicherweise läuft es also darauf hinaus, dass wir Menschen weiterhin der Bequemlichkeit frönen und unangenehme manuelle Tätigkeiten automatisieren und sie lieber beaufsichtigen als selbst auszuführen. Allerdings sind wir noch nicht in der Lage, auch die Beaufsichtigung gänzlich zu automatisieren – Beaufsichtigungsgeräte für die Gerätebeaufsichtigung, sozusagen. Wir brauchen also auch in Zukunft Menschen, die Arbeit verrichten, ausgebildete Menschen – und die gibt’s nicht von der Stange. Da sind wir wieder beim Krankheitsbild des deutschen Arbeitsmarkts. Dass wir in Deutschland unsere Wirtschaft aber nicht aus eigener bundesdeutscher Kraft gestemmt bekommen, ist kein neues Phänomen:

"Wir können zurückgehen in die Fünfziger-, Sechzigerjahre, wo das Wirtschaftswunder sicherlich ganz stark abhängig war von der Möglichkeit der Industrie, Migranten aus dem zunächst südeuropäischen Ausland, aber dann auch aus der Türkei nach Deutschland zu bringen", betont Ökonom Dustmann. "Ich denke, die Rolle der Immigration für die enorme Entwicklung Deutschlands in den Sechzigern und auch Anfang der Siebzigerjahre lässt sich nicht überschätzen." Auch im Osten des geteilten Landes gab es einen Mangel an Arbeitskräften, dem die DDR mit Vertragsarbeiterinnen und -arbeitern zu begegnen versuchte – insbesondere durch Bruderländer in Übersee: Arbeitende kamen u.a. aus Mosambik, Vietnam oder Kuba.

Gast- und Vertragsarbeitende als wahres Wirtschaftswunder

"Was jetzt den Bedarf der Wirtschaft angeht, werden wir immer wieder Phasen erleben, in denen der heimische Arbeitsmarkt die Arbeiter, die benötigt werden, nicht kurzfristig liefern kann", so Christian Dustmann. "Und da ist Immigration natürlich eine Möglichkeit, damit umzugehen." Dem Wirtschaftswissenschaftler zu Folge sei das auch während der europäischen Wirtschaftskrise in den frühen 2010ern zu beobachten gewesen: Während die deutsche Industrie stark expandierte, war die Arbeitslosigkeit im Süden unseres Staatenbundes sehr hoch. "Diese Möglichkeit, innerhalb der europäischen Gemeinschaft einfach zu wandern, die Möglichkeit, aus Portugal, Südspanien und Süditalien zu rekrutieren und auf der anderen Seite diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, Arbeitsplätze zu finden, war eine der großen Errungenschaften der europäischen Gemeinschaft und der freien Mobilität." Anstrengender Job in gebückter Haltung: Damit für die deutschen pünktlich der Spargel auf dem Frühlingsteller landet, müssen Saisonarbeitskräfte ran – hier im Rheinland. Bildrechte: IMAGO/Rainer Unkel