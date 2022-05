Okay, ist wahrscheinlich kein echtes Klischee. Aber um das noch mal klarzustellen: Roboter sehen meistens nicht so aus, wie wir sie uns mit zartem Kinder-Geiste vorgestellt haben. Hier folgt die Form häufig der Funktion. Also Roboter sehen so aus, wie sie für ihre jeweilige Aufgabe eben am praktischsten aussehen. "Es ist schon so, dass ein autonomes Fahrzeug, eine autonome Drohne schlichtweg ein Roboter ist", erklärt Sami Haddadin vom Munich Institute of Robotics and Machine Learning der TU München. Beide sehen trotzdem so aus, wie Fahr- oder Fluggeräte eben aussehen. Oder ein Roboterarm in der Autoindustrie: Der braucht weder ein niedliches Gesicht noch Öhrchen. Wäre ja auch schade ums Material.