Trotzdem, was sagt uns dieses nicht mal eine Promille?

Wir haben heutzutage genug Wissen, um zu wissen, dass die Tiefsee auch mit der Oberfläche der Erde, mit uns Menschen verbunden ist. Jede Menge unserer Aktivitäten und Handlungen – sei es der Verbrauch fossiler Energien, sei es aber auch der Gebrauch von Kunststoffen, aber auch die Einleitung von Nährstoffen in die Meere – all das wirkt sich letztendlich auch auf die Tiefsee aus.

Nehmen wir mal die Tiefsee in der Arktis-Region: Wie sieht’s denn da unten aus?

Eisbedeckte Ozeane wie zum Beispiel die Tiefsee des Arktischen Ozeans sind besonders faszinierend, weil wir bisher kaum Zugang hatten. Sie erinnern uns an andere Himmelskörper, auf denen Eis zu finden ist. Und wir fragen uns einfach: Was lebt denn darunter, unterm Eis, wo so wenig Energie ist, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es dort Lebensvielfalt gibt? Die Tiefsee ist der Bereich der Meere, die 200 Meter unter der Wasseroberfläche kein Sonnenlicht mehr haben, um pflanzliche Photosynthese zu betreiben. Das heißt: Alles, was in der Tiefsee lebt, lebt von den Abfällen [z.B. Überreste zerfallener Zellen/Gewebe, Anm. d. Red.] oder aber von ganz besonderen chemischen Energien, die aus dem Inneren der Erde kommen.

Nur, was kümmert's uns an der Oberfläche?

Wenn man weiß, dass in der Tiefsee kein pflanzliches Leben möglich ist, dass alles Leben von dem abhängt, was von der Oberfläche der Meere absinkt, dann ist klar, dass die Oberfläche – zum Beispiel die Algen, die dort wachsen, die vom Klimawandel in der Zusammensetzung, aber auch im Wachstum selbst verändert werden – dafür sorgen, dass sich auch das Nahrungsangebot der Tiefsee verändert. Und das geht ziemlich schnell. Wir waren sehr erstaunt festzustellen, in unseren Langzeitreihen, dass man die Erwärmung der Meere auch tatsächlich sofort in einer Veränderung der Tiefseelebewesen erkennen kann.

Einleitung von Fremdkörpern, Veränderung des Nahrungsangebots – ich entnehme daraus, wir Menschen verhalten uns nicht sonderlich verantwortungsvoll der Tiefsee gegenüber?

Wir haben leider auch immer wieder Unfälle in der Tiefsee – dadurch, dass wir Menschen schon viel Erdöl und Gasgewinnung aus der Tiefsee betreiben und dann sehr tief unter dem Meeresboden bohren. Im Lager von Gas oder von Öl kommt es zu Austritten und Unfällen. Und das belastet natürlich auch die Tiefsee. So ist bis heute der Golf von Mexiko, bei dem es den riesigen Deepwater Horizon-Unfall gab, mit einer schleimigen Ölschicht unten bedeckt. Und das sind Probleme, die wir einfach besser in den Griff kriegen müssen. Kleine Berühmtheit: Die Polarstern ist das Expeditionsschiff am AWI und sorgte für Aussehen, als sie ein Jahr lang im Wasser eingefroren wurde, um mit dem Arktis-Eis mitzureisen. Bildrechte: MDR WISSEN/Laura Becker

In Zukunft wird's nicht nur um Öl und Gas gehen. Sondern zum Beispiel auch um Bergbau. Zum Beispiel von Mangan, ein für die Stahlindustrie und technische Messgeräte wichtiges Element.

Was den zukünftigen Umgang mit der Tiefsee angeht, sind große Fragen da: Was wollen wir Menschen uns leisten? Was müssen wir uns leisten können? Besonders die Frage, wo zukünftig seltene Metalle herkommen sollen für all das, was es neu zu bauen gilt. Für all die Geräte, die wir brauchen oder zu brauchen glauben, gucken wir in die Tiefsee. Dort gibt es Vorkommen von einer Vielfalt seltener Metalle und es scheint leichter zu sein, sich dort zu bedienen als an Land. Wenn wir tatsächlich zum Tiefseebergbau kommen müssen, dann bedeutet das einen gigantischen Eingriff in die Lebensvielfalt der Tiefsee, in die bis dahin weitgehend ungestörten Lebensräume.

Das klingt so, als sollten wir die Tiefsee lieber wirklich in Ruhe lassen. Vielleicht klappt das am besten, wenn wir sie trotzdem besser verstehen. Also, Frau Boetius, wann lösen wir das Rätsel Tiefsee?

Wir versuchen auf vielen Skalen und Ebenen unsere Tiefsee, den Teil unseres Planeten, der uns wirklich noch sehr unbekannt ist, besser zu verstehen, zu erfassen, überhaupt die erste präzise Meeresbodenkarte der Erde abzuringen. Und all das dauert sehr, sehr lange. Wir können davon ausgehen, dass Kinder, die heute geboren sind und deren Kinder und Enkelkinder alle noch richtig viel zu tun haben – und auf jeden Fall Meeresforscher und Meeresforscherin werden sollten –, damit wir endlich verstehen, was eigentlich wirklich auf unserer Erde lebt.