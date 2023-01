Die Lösung in dem Konflikt soll nun ein neues Gesetz bringen, das der Gouverneur Hawaiis in der vergangenen Woche unterzeichnet hat, wie Science berichtete. Demnach soll ein neues elfköpfiges Gremium das umstrittene Gebiet auf dem Mauna Kea verwalten. Besetzt sein soll es neben Politikern und Astronomen auch mit Vertretern der indigenen Gruppen Hawaiis. Die University of Hawaii verliert damit ihre Funktion als Aufsichtsbehörde, bis 2028 soll sie die Verwaltung komplett an die neue Behörde übergeben. Der Bau des Observatoriums, dessen Spiegelteleskop einen Durchmesser von 30 Meter haben soll, wird nun noch einmal neu geplant, auch die Finanzierung ist noch strittig.