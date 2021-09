Bei Verdacht auf eine AML bringt üblicherweise ein Knochenmarkausstrich einen schnellen Überblick. Im Knochenmark werden die Blutkörper gebildet. Wenn die Vorläuferzellen dafür, die Blasten, Defekte im Erbgut haben, entstehen schadhafte Blutkörperchen, die ihre Aufgaben im Körper nicht mehr richtig erledigen können. Nur muss man diese defekten Blutkörperchen erst mal finden. Professor Martin Bornhäuser, Spezialist für Tumorerkrankungen an der Uniklinik Dresden, wertet das bisherige Diagnoseverfahren so: "Die Bewertung der mikroskopischen Bilder ist hoch komplex und bislang in hohem Maße von der Erfahrung des jeweiligen Arztes oder der Ärztin abhängig."

Diese KI wird die Analyse durch das menschliche Auge nicht komplett ersetzen, sondern bei der schnellen Erstanalyse ergänzen. Wie sieht das konkret aus? Das Medizinpersonal wählt relevante Bildbereiche aus den Knochenmarkausstrichen und speist diese in digitalisierter Form in das System ein, beschreibt Dr. Jan Moritz Middeke den Prozess: "Alle weiteren Analyseschritte wie die Kategorisierung und das Auszählen von Zellen, die in den vergangenen 50 Jahren per Hand vorgenommen wurden, erfolgen voll automatisch." Die Methode ist dem Entwicklugnsteam zufolge auch für andere bildbasierte Diagnosen in der Medizin denkbar.