Das zeigt die Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem Klimazustandsbericht 2022. Das sich anbahnende Wetterphänomen El Niño verheiße zudem nichts Gutes, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas dazu am Freitag, 21.04.2023, in Genf. Weil El Niño einen wärmenden Effekt hat, könnte deutschen Forschern zufolge schon bald ein globaler Temperaturrekord aufgestellt werden.