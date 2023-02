Baum-Standorte der Isotopen-Analyse in Europa, aufgeschlüsselt nach Nadelbäumen (conifer sites) und Laubbäumen (oak sites). Bildrechte: G. Helle/GFZ

So wird das Kohlenstoff-Isotopenverhältnis 13C zu 12C davon beeinflusst, wieviel Feuchtigkeit den Bäumen während ihrer Photosynthese zur Verfügung steht. Normalerweise bevorzugen sie Kohlendioxid mit dem leichteren 12C-Isotop. Bei Trockenheit werden sie aber veranlasst, CO2 mit dem schwereren 13C-Isotop aufzunehmen.



Was das Verhältnis der Sauerstoff-Isotope in den Baumringen angeht, zeichnen sich trockene Jahre durch mehr 18O-Isotope (Signatur für isotopisch schweres Wasser) aus. Das liegt daran, dass die Bäume in Trockenphasen mehr transpirieren, wobei sie isotopisch leichteren Wasserdampf von weniger als 18O abgeben. Das wiederum ist der Grund, dass weniger 16O und mehr 18O-Isotope in den Baumringen eingelagert werden.