In den 1980er Jahren sprachen die Medien bereits vom Waldsterben, so schlecht war der Zustand vieler Bäume in Deutschland. Durch Umweltschutzmaßnahmen konnten die meisten Wälder gerettet werden, zumindest vorerst. Denn inzwischen macht der Klimawandel und besonders die anhaltende Trockenheit den Bäumen zu schaffen. „Die Schädigung der Bäume nimmt zu, inzwischen werden Niveaus erreicht wie Mitte der 80er Jahre“, sagt Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.

Was würde ein drittes Dürrejahr in Folge für die Natur in Deutschland bedeuten, was wären die Folgen für Wälder, Landwirtschaft und Böden? Um diese Fragen ging es bei einem Online-Presse-Briefing des Science Media Centers am Dienstag. Die Landwirtschaft profitiere von den aktuellen Regenfällen, sagt Henning Kage, Professor für Pflanzenbau an der Universität Kiel. Die Böden in den Wäldern hingegen sind bereits viel zu stark ausgetrocknet, was die Aufnahme von Wasser deutlich erschwert, sagt Andreas Marx vom Mitteldeutschen Klimabüro am UFZin Leipzig, das auch den Dürremonitor bereitstellt.