Die Wurzel allen Übels liegt hier im wahrsten Sinne des Wortes im Boden. Die Wissenschaftler des Mitteldeutschen Klimabüros bescheinigen mit ihrem Dürremonitor den Böden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen derzeit eine ungewöhnliche Trockenheit bis schwere Dürre, allein für die 25 cm starke Oberbodenschicht. Das ist die Schicht, aus der die Pflanzen ihr Wasser beziehen. Sie sitzen also nach wie vor auf dem Trockenen, daran ändern auch die herbstlichen Regenfälle nicht viel - vor allem in der Stadt.

Pflanzen haben es in der Stadt einfach schwerer. Das meiste Regenwasser läuft über versiegelte Flächen, verschwindet dann in der Kanalisation und ist damit für Bäume und Sträucher verloren. Dr. Sonja Knapp, Umweltforschungszentrum Halle

Grundwasserstand in Städten dauerhaft gesunken

Zudem entnehmen wir Menschen für unseren Bedarf Wasser - in den Städten deutlich mehr als auf dem Land. Dadurch ist der Grundwasserstand in urbanen Gebieten im Laufe der vergangenen Jahrhunderte abgesunken, sagt Dr. Sonja Knapp vom Umwelforschungszentrum in Halle. Sie ist Geoökologin und beschäftigt sich wissenschaftlich unter anderem mit der Vielfalt von Pflanzen in Städten als besonderem Lebensraum. Sie müssen mit einem ganz anderen Mikroklima zurechtkommen als ihre Verwandten im Wald:

In einem dichten Wald hält sich die Feuchtigkeit von vornherein viel besser. Da ist viel mehr Schatten. Dr. Sonja Knapp

Auf diesen Luxus müssen Bäume und Sträucher in der Stadt verzichten. Ob und wie sie dann die lang anhaltende Trockenheit überstehen, hängt unter anderem davon ab, wie sie beschaffen sind. Haben sie flache Wurzeln wie Fichte oder Birke, wird es für sie schon eng, sobald der Oberboden austrocknet. Arten, deren Wurzeln weiter in die Erde reichen wie die Herzwurzel der Buche oder die Pfahlwurzel der Tanne, können immer noch an tiefer gelegenes Grundwasser gelangen. Doch auch das ist inzwischen weit zurückgegangen, wie der Dürremonitor des Mitteldeutschen Klimabüros zeigt:

Inzwischen sind die Böden durch die Sommer 2018 und 2019 bis in zu einer Tiefe von 1,80 Meter trocken. Wir bräuchten sehr viel Regen, um das wieder aufzufüllen. Dr. Sonja Knapp

Für Flachwurzler ist also noch lange kein Land, oder besser Wasser in Sicht. Ihnen bleibt nur, die wenigen Tropfen aufzunehmen, die durch Gießen oder eben Regen den Weg in die obere Bodenschicht finden. Ist kein Wasser mehr vorhanden, versuchen die Bäume sich zu schützen. Sie rollen ihre Blätter ein oder lassen sie hängen, um die Verdunstungsfläche und die Angriffsfläche für das Sonnenlicht zu verkleinern. Hilft das nicht, werfen sie die Blätter ab. Zweige und Äste beginnen abzutrocknen, der Baum stirbt nach und nach ab.

Das hat uns der Sommer 2019 hinterlassen