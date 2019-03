Sonne, Staub, Hitze: Die Kehle spürt's, ist ausgetrocknet. Jetzt ein Mineralwasser, eine Limo, wenigstens eine Schorle. Mund und Rachen wissen, wonach uns an Sommertagen verlangt, in ihnen sitzt der Durst. Nein, tut er nicht.

Neuronen, die den Durst im Gehirn der Mäuse kontrollieren, sind aktiviert (rot und grün), when der Verdauungstrakt salzige Flüssigkeiten registriert. Bildrechte: Knight Lab/UCSF/HHMI

Die Forscher haben beobachtet, dass Mäuse noch freiwillig Wasser trinken, das etwa halb so salzig wie Meereswasser schmeckt. Das Gehirn zeigt sich dann für einen kurzen Moment befriedigt. Dann aber melden die Gehirnzellen, dass die Tiere immer noch durstig sind. "Das Verblüffende ist, dass der Verdauungstrakt in der Lage ist, die Salzkonzentration so präzise zu messen", sagte Zachary Knight, Neurologe an der University of California, gegenüber Eurekaltert: