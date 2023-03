Klimawandel-Pläne weltweit sehen in E-Autos ein Schlüsselelement zur CO2-Reduzierung im Straßenverkehr. Deutschland will den Verkehrssektor bis 2050 dekarbonisieren, also in der Bilanz CO2-frei machen. Schon 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren, so die Pläne der Bundesregierung. Aber woher kommt der Strom? Brauchen wir dafür neue Kraftwerke, zum Beispiel um Spitzenlasten am Abend abzufangen, wenn alle zu Hause ihre Autos aufladen? Ein Forscherteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/USA, hat eine Antwort darauf gefunden. Und die braucht keine teuren Investitionen und kann gleichzeitig Überkapazitäten erneuerbarer Energie nutzen, die wir heute verschwenden. Denn das passiert noch viel zu oft, auch in Deutschland. "Weil Speicher fehlen, verlieren wir jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro, weil wir die Energiesysteme abregeln müssen", so Thomas Jordan, Wasserstoff- und Energieexperte am Karlsruhe Institut für Technologie (KIT).