Auch bei der Herzfrequenzvariabilität, also der natürlichen Variation der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen, schnitten Raucher und Dampfer schlechter ab als jene Probanden, die kein Nikotin konsumierten. Die Forscher führten das auf eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems (Sympathicus) zurück, dass auch für die Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck verantwortlich ist.



"Diese Ergebnisse deuten auf höhere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen direkt nach dem Dampfen oder Rauchen hin und die Aktivierung des sympathischen Nervensystems könnte eine Rolle bei den negativen Reaktionen spielen, die unmittelbar nach dem Gebrauch von E-Zigaretten und nach Belastungstests 90 Minuten später zu beobachten sind", so das Fazit von Studienhauptautor Matthew C. Tattersall, Assistenzprofessor für Medizin an der University of Wisconsin.