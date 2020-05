Die tägliche Nutzung von E-Zigaretten erhöht das Risiko, an gefährlichen Zahnfleischerkrankungen oder gar Krebs zu erkranken. Wie US-Wissenschaftler der Ohio State University festgestellt haben, bringen schon ein paar Monate des "Dampfens" junge und gesunde Menschen an den Rand einer oralen Erkrankung.

Das tägliche "Dampfen" fördert gefährliche Bakterien im Mundraum. Bildrechte: dpa

Das Forscherteam um die Parodontologie-Professorin Purnima Kumar stellte dabei fest, dass es in den Mündern von jungen Menschen, die über mehrere Monate E-Zigaretten konsumierten, von starken infektionsverursachenden Bakterienstämmen nur so wimmelte. Obwohl die zwischen 21 und 35 Jahre alten Probanden noch an keiner Erkrankung litten, ähnelte die Zusammensetzung ihrer oralen Bakterien derjenigen von Menschen mit Parodontitis, also einer chronischen Zahnfleischentzündung, die zum Zahnverlust führen kann und unbehandelt einen Risikofaktor für Herz- und Lungenerkrankungen darstellt.