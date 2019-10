Für Heiko Stöver, den Leiter des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences, steht fest: E-Zigaretten sind weniger schädlich als Tabak-Zigaretten. Das Dampfen könne helfen, Menschen vom Rauchen zu entwöhnen. Der Dampfer behalte gewohnte Rituale des Rauchens bei, mindere aber den gesundheitlichen Schaden erheblich.

Allerdings, so bemängelt Stöver am Rande eines E-Zigaretten-Kongresses in Frankfurt, werde der Übergang von der Zigarette zur weniger schädlichen E-Zigarette nicht ausreichend von der Politik unterstützt. Der Suchtforscher fordert daher, den Umstieg vom Rauchen auf das Dampfen aktiv zu fördern, etwa durch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer. Zudem plädiert er für ein Werbeverbot für Tabakwaren, wie es in anderen EU-Staaten längst gängig ist.