Seit dem Ausbruch am 19. September haben sich nachweislich 115 Menschen infiziert, 32 starben

Experten: Große Gefahr droht, wenn Krankenhäuser überlastet werden und Patienten nicht mehr isolieren können

Experimenteller Impfstoff von Merck gegen jetzt zirkulierende Sudan-Variante bisher nur an Affen erprobt

Das gefährliche Ebola-Virus ist zurück. Seit dem 19. September kämpfen Mediziner im afrikanischen Uganda gegen die Infektionskrankheit, die zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Erkrankten tötet. Die Behörden zählen aktuell 115 bestätigte Infektionen und 32 Tote. Sorgen bereitet Experten dabei, dass es inzwischen auch in der ugandischen Hauptstadt Kampala 17 bestätigte Infizierte gibt. Kampala ist eine international vernetzte Metropole mit schätzungsweise 1,5 Millionen Einwohnern, daher könnte das Virus von hier aus rasch neue Ausbruchsgebiete erreichen. Deutsche Experten beobachten die Situation daher mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Aktuelle Lage: Noch nicht alarmierend – aber hohe Aufmerksamkeit wichtig

Maximilian Gertler, Tropenmediziner an der Charité, hält gerade diese Ausbrüche in Kampala für "durchaus besorgniserregend". Wie viele andere Experten sieht er zwar, dass die afrikanischen Länder beim massiven Ausbruch 2014/15 viel über den Umgang mit dem Virus gelernt haben. Damals starben 11.300 Menschen. Doch gefährlich sei jetzt unter anderem, dass es mehrere Orte gebe, an denen der Ausbruch aktiv sei. Das könne die "Kapazitäten der Behörden und Organisationen (aktuell vor Ort: WHO, Ärzte ohne Grenzen und andere) rasch überfordern".

Andere, wie der Tropenmediziner Peter Kremsner vom Universitätsklinikum Tübingen, sehen noch keinen Grund zur akuten Beunruhigung. "Die Lage in Uganda ist bisher noch nicht alarmierend, aber sie spitzt sich zu." Wichtig sei jetzt, alle Verdachtsfälle zu finden und möglichst in Kliniken zu isolieren. Es sei gut möglich, dass sich der Ausbruch von selbst wieder auflösen oder einige Zeit lang weitergehen könne, "was aber auch einige Hundert, wenn nicht gar Tausende Fälle bedeuten würde".

Hauptrisiko: Überlastung der ugandischen Krankenhäuser

Diese Klinik in Entebbe, Uganda, ist einer der Orte, an dem Ebola-Patienten isoliert behandelt werden. Bildrechte: IMAGO / Xinhua Eine rasend schnelle Ausbreitung wie bei Corona ist allerdings sehr unwahrscheinlich, meint Oberstarzt Roman Wölfel, Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr. "Im Gegensatz zu Sars-CoV-2 übertragen sich Ebolaviren nicht so leicht über große Distanzen. Es braucht engeren Kontakt zu den Erkrankten. Gleichzeitig beginnt die Infektiosität erst mit dem Auftreten der ersten Symptome. Dann sind die meisten Patienten auch bereits so krank, dass sie kaum noch Kontakte zu Menschen außerhalb der Familie oder im Krankenhaus haben."



Wölfel hält die aktuell ergriffenen Maßnahmen der ugandischen Regieruung für gut geeignet, den Ausbruch zu kontrollieren. Das Risiko einer Einschleppung nach Deutschland sei gering. Passiere ein solcher Fall doch, gebe es hierzulande genügend vorbereitete Spezialkliniken.

Die Hauptgefahr liegt nach Einschätzung der Experten darin, dass in Uganda den Kliniken die Kapazitäten für neue Patienten ausgehen. "Die Behandlung und Isolierung von Ebola-Patienten ist sehr aufwendig. Es braucht daher nicht viele Tausende Fälle, um das ugandische Gesundheitssystem eventuell zu überlasten", warnt Peter Kremsner.

Experimenteller Impfstoff von Merck: Bislang nur an Affen getestet

Als problematisch gilt auch, dass es gegen die jetzt zirkulierende Sudan-Variante des Ebola-Virus nur einen zugelassenen Impfstoff gibt. Das Vakzin Zabdeno/Mvabea von Janssen wird in zwei Dosen mit acht Wochen Abstand verabreicht und kann daher die Bevölkerung nur sehr langsam immunisieren. Die gegen die 2014 dominante Zaire-Variante entwickelten Impfungen wirken nicht.

Ebolaviren haben eine fadenartige Form. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/IMAGE POINT FR / NIH / NIA Abhilfe könnte ein noch in der Entwicklung befindlicher Impfstoff des Pharmakonzerns Merck bringen. Das Unternehmen hat rund 100.000 Dosen des noch nicht am Menschen getesteten Vakzins gelagert und könnte 50.000 davon eigenen Angaben zufolge relativ rasch liefern. Roman Wölfel glaubt, dass dieses Vakzin nun relativ rasch getestet werden könnte. "Das Konzept eines solchen Impfstoffs, der auf dem vesikulären Stomatitis-Virus beruht, hat sich vielfach bewährt. Er ist also aus meiner Sicht auch gegen das Ebola-Sudan-Virus sehr vielversprechend."