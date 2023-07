Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass diejenigen Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt waren, durchschnittlich einen niedrigeren Bildungsabschluss, eine kürzere Anwendung von oralen Verhütungsmitteln und entweder keine oder weniger Kinder hatten als die Frauen in der Vergleichsgruppe.

Ein um über 40 Prozent erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs hatten Frauen in der Studie, die mit 18 potenziell gefährlichen Stoffen häufiger in Kontakt kamen. Dazu gehörten Talkumpuder, Ammoniak, Wasserstoffperoxid, organische Farbstoffe und Pigmente, Zellulose, Formaldehyd, Treibgase sowie Chemikalien in Benzin und Bleichmitteln. Langfristige Arbeit in der Bekleidungsindustrie, einschließlich Stickerei, konnte laut den Forschenden mit einer Steigerung des Eierstockkrebs-Risikos um 85 Prozent in Verbindung gebracht werden – während die Arbeit im Verkauf oder Einzelhandel in der Studie mit 45 bis 59 Prozent höherem Risiko verbunden war.