Es gibt Fälle, da bringt Cannabis überhaupt keine Besserung. Es gibt Fälle da steigert sich sogar die Unruhe. Eine Patienten sah plötzlich fremde Leute im Garten, wo gar keine waren. Aber in den allermeisten Fällen hilft es tatsächlich und zeigt so gut wie keine Nebenwirkungen. Wie war das bei Kathrin Steinhäuser? Bei ihr ließen die Schmerzen nach, die einen normalen Tagesablauf unmöglich machten:

Ich kann jetzt schon bis zum Nachmittag meinen Tag normal gestalten, so wie ich ihn gerne hätte. Ich kann auch mal länger alleine rausgehen, sonst musste immer mein Mann mit. Am Nachmittag ist die Batterie leer, da kann man nichts machen. Aber es wird länger von Mal zu Mal.

Wie bei vielen anderen auch hat Kathrin Steinhäuser keine oder kaum Nebenwirkungen. Nicht mal psychische Auffälligkeiten, die landläufig mit Cannabis in Verbinung gebracht werden. Man habe vielleicht mal einen Spaß mehr auf den Lippen, man ist besser drauf, sagt sie. Aber man renne nicht nur lächelnd durch die Wohnung. Mit den Dronabinol-Tropfen, der standardisierten Cannabislösung, kommt Kathrin Steinhäuser gut zurecht. Sie braucht nur eine sehr geringe Dosis, so dass bei der Schmerztherapie noch jede Menge Spielraum ist, sagt ihre Ärztin. Das Fazit von Kathrin Steinhäuser lautet so: "Es ist kein Zaubermittel. Es macht nicht "Husch!"... und mir geht's gut. Aber es hilft, dass ich quasi selber wieder auf eine andere Ebene komme. Und dass ich - sagen wir mal so - nicht mehr auf dem Boden rumkrebse."