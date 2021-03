Am Anfang – da geht es Cornelia Exner wie den meisten Menschen – ist Corona nur eine Schlagzeile aus dem fernen China. Dann gibt es auf einmal Fälle in München. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Mitte März sagt die Psychologie-Professorin an der Universität Leipzig erste private Treffen ab. Schon kurz danach stellt sie sich mit Kollegen die Frage: Wie wird es mit ihren Studenten weitergehen? Was ist mit den Patienten in der psychotherapeutischen Hochschulambulanz? Und was passiert mit der Ausbildung angehender Therapeutinnen und Therapeuten?

Mein Jahr mit Corona Seit einem Jahr befindet sich unser Leben durch die Pandemie in einem Ausnahmezustand. Wie hat Corona das Leben von Forscherinnen beeinflusst? Um diese Frage geht es in unserer Serie.

"In all diesen Bereichen hat Corona angefangen, die Arbeit zu beeinflussen. Im März. waren noch Semesterferien, da haben wir noch gehofft, dass die Sache bis Anfang April anders aussieht. Aber dann wurde durch den Lockdown sehr schnell klar: Das wird so nicht sein", erinnert sich Exner heute. Die Studenten können nicht in die Hörsäle zurückkehren, aber die Universität reagiert schnell und stellt ihren Lehrbetrieb auf ein digitales Semester um. Das startet pünktlich, alle Seminare und Vorlesungen finden über Videokonferenzen statt.

Das größte Problem: Einen ruhigen Rückzugsort finden

Etwas komplizierter ist es mit den Patienten. Wie reagieren Menschen, die sowieso schon unter Ängsten leiden, die Probleme haben, sich zu beruhigen oder aus negativen Gedankenspiralen auszubrechen, wie reagieren sie auf eine globale Naturkatastrophe wie die Corona-Pandemie? Cornelia Exner war über manche Reaktion selbst erstaunt. "Teilweise zeigen sich Menschen, die sonst andere Ängste haben, erstaunlich gelassen gegenüber der Ansteckungsgefahr."

Größer sind allerdings die Probleme, die durch den Lockdown entstehen. Denn üblicherweise ist ein Kern psychotherapeutischer Arbeit, dass sich Patient und Therapeut begegnen können. "Das hat vor allem bedeutet, dass wir einen sehr hohen Anteil von Videotherapien realisiert haben, auch jetzt in der zweiten Welle."

Aber geht das so einfach? Ist Psychotherapie heilsam, wenn sich Patienten und Therapeuten nur am Bildschirm sehen können? "Für viele Patienten und Patientinnen ist die erste Hürde, überhaupt einen Raum zu finden, indem man für eine Stunde ungestört ist. Das ist gar nicht so einfach herzustellen bei all den beengten Wohnverhältnissen", sagt Exner.

Wer kommt mit der Videotherapie zurecht – und wen muss man weiter physisch treffen?

Menschen mit bestimmten Erkrankungen, etwa Depressionen, leiden besonders stark unter den Kontaktbeschränkungen, das zeigen inzwischen mehrere Studien. Für sie werden andere Lösungen gebraucht.