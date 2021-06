Arktische Kälte oder Hitze von Thermalquellen, lange Trockenheit oder Sauerstoffmangel – Rädertierchen (Rotifera) halten das aus. Die weniger als einen Millimeter großen Mehrzeller, die ihren Namen durch ein Wimperorgan am Kopf bekommen haben, können aber noch mehr: fast ewigen Kryoschlaf. Das, was Science-Fiction-Autoren gern beschreiben, wenn sie Menschen mit gigantischen Raumschiffen auf jahrtausendelange Reisen schicken, haben die kleinen Tierchen schon drauf. Forscher haben jetzt im sibirischen Permafrost Rotifera entdeckt, die 24.000 Jahre im Boden überlebt hatten. Den Altersnachweis erbrachten die Forscher per Radiokarbondatierung.

"Unser Bericht ist der bisher stärkste Beweis dafür, dass mehrzellige Tiere Zehntausende von Jahren in Kryptobiose, dem Zustand eines fast vollständig gestoppten Stoffwechsels, überstehen könnten", sagt Stas Malavin vom Labor für Bodenkryologie am Institut für Physikalisch-Chemische und Biologische Probleme der Bodenkunde der Russischen Akademie der Wissenschaften.

"Die Erkenntnis ist, dass ein vielzelliger Organismus als solcher für Tausende von Jahren eingefroren und gelagert werden kann und dann wieder zum Leben erweckt wird – ein Traum vieler Romanautoren", so Stas Malavin in einer Mitteilung des Instituts. "Je komplexer der Organismus ist, desto schwieriger ist es natürlich, ihn lebendig gefroren zu konservieren, und für Säugetiere ist dies derzeit nicht möglich. Doch der Übergang von einem einzelligen Organismus zu einem Organismus mit Darm und Gehirn, obwohl mikroskopisch klein, ist ein großer Schritt nach vorn." Die Suche der Forscher in der Arktis geht nach eigenen Aussagen weiter, in der Hoffnung, noch andere Organismen zu finden, die zu einer solchen Langzeit-Kryptobiose fähig sind.