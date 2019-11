Wie schlau ist Künstliche Intelligenz? Müssen wir Angst vor ihr haben? Oder kann sie unsere Welt retten und bald all unsere Probleme lösen? Die Dokumentation "Werden Maschinen zu Menschen? Was Künstliche Intelligenz wirklich kann" geht diesen Fragen nach und schickt dafür die künstliche Intelligenz Helena auf die Reise zu den internationalen Hot-Spots der KI-Forschung.

Der Film ist die TV-Dokumentation zur Web-Serie "Helena. Die Künstliche Intelligenz", einer Ko-Produktion von BR, Arte und MDR. Genau wie die Web-Serie bedient sich der Film eines neuen Erzählformats, in dem die fiktionale Rahmenhandlung um die KI Helena mit dokumentarischen Ausflügen in echte Forschungslabore, Tech-Konzerne und Start-ups auf der ganzen Welt gemischt wird. So bekommen die Zuschauer einen exklusiven Einblick in die Trends der internationalen KI-Forschung - begleitet von führenden Experten, wie dem Tech-Psychologen Berthold Meyer von der TU Chemnitz oder der Zukunftsforscherin Amy Webb von der New York University.