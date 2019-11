"Ist die Schule noch zu retten? Das fragt MDR WISSEN zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Mitte November in einer 45-minütigen Dokumentation. Der Film gibt Einblick in den Alltag von mehreren besonderen Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen.

"Ist die Schule noch zu retten? Wie wir künftig lernen müssen"

Donnerstag, der 14. November 2019, 17.00 Uhr

Kurfürst-Moritz-Schule, Schulstraße 27, 01468 Moritzburg, OT Boxdorf

Moderiert wird die Veranstaltung von Daniela Schmidt, Reporterin und Stimme des MDR-WISSEN-Podcasts "Meine Challenge". Im Anschluss an den Film möchten wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie haben die Gelegenheit, Fragen an Filmautor Dr. Christoph Peters zu stellen, an Schulleiter Heiko Vogel sowie an Prof. Dr. Thomas Häcker, Direktor des Instituts für Schulpädagogik und Bildungsforschung der Universität Rostock. Daniel Vogelsberg, der Leiter der Redaktion Wissen und Bildung des MDR, ist vor Ort und auch Christopher Löwe, Moderator von MDR TWEENS. MDR TWEENS ist ein Angebot für Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 13 Jahren. Schule ist da natürlich ein großes Thema.

Der Film ist ab 11. November 2019 auf www.mdr-wissen.de bzw. in der Mediathek abrufbar, ab 13. November 2019 auf dem YouTube-Kanal MDR DOK zu sehen und am 17. November 2019, 22.00 Uhr im MDR Fernsehen.