Dem EEA-Bericht zufolge liegt - trotz Verbesserungen in den letzten Jahren - die Belastung mit den bedeutsamsten Schadstoffen in vielen europäischen Ländern nach wie vor über den von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwerten. Probleme gibt es dabei meist in den Städten. So mussten in den EU-Staaten im analysierten Jahr 2021 mehr als 90 Prozent der Stadtbevölkerung mit Werten an Feinstaub (PM2.5), Ozon (O3) und Stickstoffdioxid (NO2) leben, die über den WHO-Empfehlungen lagen. Gerade Feinstaub der Größenkategorie PM2.5 (Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer) gilt als schädlich und Verursacher von Schlaganfällen, Krebs und Atemwegserkrankungen.