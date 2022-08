Das geht mechanisch oder mit Enzymen, erklärt der Lebensmitteltechnologe: "Die Herausforderung ist also, sie jetzt so klein zu machen, dass ich sie in Lebensmittel einbringen kann, ohne das Lebensmittel vollständig in seinen Eigenschaften zu verändern." Sie müssten also so klein sein, dass sie zwar noch als Ballaststoffe wirken, aber schon eine bestimmte Süße ins Produkt bringen", erläutert Drusch. "So, dass wir ein bisschen Zucker austauschen können."