Auch Thomas Korff, Professor für Herz- und Kreislaufphysiologie an der Universiät Heidelberg, ist überzeugt davon, dass wir uns abhärten und bis zu einem gewissen Grad an die Kälte gewöhnen können: "Das heißt, wenn man sich regelmäßig Kälte exponiert, dann gewöhnt man sich ein Stück weit daran, wird desensibilisiert, was das Empfinden angeht und auch die Gegenreaktionen treten effizienter und schneller auf."

"Das heißt also: je kälter es wird, umso lebensgefährlicher wird es in dem Moment, wo wir also auch nicht mehr in der Lage sind, aktiv etwas gegen dieses Frieren oder gegen die Kälte zu tun und dann natürlich einfach auskühlen", so Korff.