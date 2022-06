Eisbären sind optisch bestens an ihre Umgebung angepasst. Bildrechte: Kristin Laidre/University of Washington

Aber wie findet man solche Details heraus, wie unterscheidet man Eisbären-Populationen voneinander, das sind ja keine handzahmen Tiere, sondern gefährliche schnelle Jäger, die noch dazu in einer Region leben, die sehr zerklüftet ist, in der es viel Schneefall gibt und unstete Wetterverhältnisse herrschen, und die kaum erforscht ist? Neben Beobachtungen flossen vor allem vorhandene Daten zu den Tieren in die Studie ein. So gab es beispielsweise historische Aufzeichnungen, aber auch das Wissen der ursprünglich dort lebenden Menschen, sagt die Spezialistin für Säugetier-Populationsentwicklung, Kristin Laidre.

Aber was bedeutet es eigentlich, wenn man eine Eisbärpopulation entdeckt, die sich in Genetik und Verhalten sehr von den anderen unterscheidet? Aus Sicht der Forschenden ist das ein Hoffnungsschimmer, angesichts des schwindenden Meerwasser-Eises in der Arktis. Es könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Süßwasser-Eis bei den Gletschern, die ins Meer münden, ein bisher nicht bekanntes Klima-Refugium ist. Allerdings schränken die Forschenden auch ein, dass der Lebensraum Gletscher keine große Zahl an Eisbären beherbergen kann. Wissenschaftlerin Kristin Laidre geht jedenfalls davon aus, dass die Zahl der Eisbären durch den Klimawandel trotzdem weiter sinken wird. Frühere Untersuchungen kanadischer Forscher sagen ein Ende der meisten Eisbär-Bestände, also ein faktisches Aussterben in den nächsten 80 Jahren voraus.